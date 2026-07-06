Неймар — Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить? Куда хочешь?». Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Со мной это не пройдет. Идиот»

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии (2:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
Форвард бразильской команды Неймар реализовал 11-метровый удар на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму.
Перед пробитием пенальти Неймар и вратарь норвежской команды обменивались репликами, а после реализованного удара бразилец подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.
Сообщается, что диалог выглядел таким образом:
— Куда тебе пробить? Куда хочешь? — сказал Неймар.
— В штангу. Давай в штангу, — ответил Нюланд.
— Со мной это не пройдет. Со мной это не пройдет. Идиот, — произнес Неймар.
Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом.