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Неймар — Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить? Куда хочешь?». Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Со мной это не пройдет. Идиот»

Стали известны подробности разговора Неймар и Эрьяна Нюланда.

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Источник: Спортс‘’

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии (2:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

Форвард бразильской команды Неймар реализовал 11-метровый удар на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму.

Перед пробитием пенальти Неймар и вратарь норвежской команды обменивались репликами, а после реализованного удара бразилец подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.

Сообщается, что диалог выглядел таким образом:

— Куда тебе пробить? Куда хочешь? — сказал Неймар.

— В штангу. Давай в штангу, — ответил Нюланд.

— Со мной это не пройдет. Со мной это не пройдет. Идиот, — произнес Неймар.

Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом.