Холанд после 1:2: «Бразилия заслуживает выиграть ЧМ, это одна из лучших футбольных стран. Никто не ожидал победы Норвегии, это безумие»

«Никто этого не ожидал, это безумие. Я никогда в жизни не думал, что мы будем продвигаться на ЧМ впервые за 28 лет и победим Кот-д’Ивуар. Нам выпала Бразилия и мы такие: “Ок, знаете что? Давайте насладимся этим моментом. Неважно, как пойдет дело, это будет большой праздник для Норвегии”. Мы отпраздновали бы, если проиграли, но мы победили. Никто этого не ожидал, это сумасшествие.