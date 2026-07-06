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Холанд после 1:2: «Бразилия заслуживает выиграть ЧМ, это одна из лучших футбольных стран. Никто не ожидал победы Норвегии, это безумие»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе над Бразилией (2:1) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

«Никто этого не ожидал, это безумие. Я никогда в жизни не думал, что мы будем продвигаться на ЧМ впервые за 28 лет и победим Кот-д’Ивуар. Нам выпала Бразилия и мы такие: “Ок, знаете что? Давайте насладимся этим моментом. Неважно, как пойдет дело, это будет большой праздник для Норвегии”. Мы отпраздновали бы, если проиграли, но мы победили. Никто этого не ожидал, это сумасшествие.

Сейчас сложно адресовать что-то Бразилии, но вы, ребята, заслуживаете играть в финале. Вы заслуживаете славы, потому что у вас футбольная страна. И даже если вспоминать мои юные годы, первое, что придет мне на ум — Бразилия и ее суперзвезды.

Даже сегодня смотреть на Неймара, Винисиуса и всех игроков немного сюрреалистично, потому что ты хочешь играть против лучших игроков и лучших стран, а Бразилия одна из них. Так что вы заслуживаете выиграть Кубок Мира", — заявил Холанд.

Холанд о 2:1 с Бразилией: «Самая большая победа норвежского футбола, она войдет в историю Норвегии, возможно. Это вдохновит многих молодых».