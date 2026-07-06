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Неймар толкнул Эдегора плечом сзади после гола с пенальти в матче с Норвегией. Бразилец извинился после игры

Неймар повздорил с Мартином Эдегором после гола с пенальти в матче с Норвегией.

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Сборная Бразилии уступила со счетом 1:2 в матче ⅛ финала ЧМ-2026. Неймар реализовал 11-метровый удар на десятой добавленной ко 2-му тайму минуте.

До возобновления игры после забитого гола форвард сборной Бразилии, возвращаясь на свою половину поля, подбежал к Эдегору и толкнул его плечом. Норвежский полузащитник не отреагировал на поступок Неймара.

После финального свистка Неймар подошел к Эдегору и извинился за свое поведение.

Неймар — Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот».