Неймар толкнул Эдегора плечом сзади после гола с пенальти в матче с Норвегией. Бразилец извинился после игры

Сборная Бразилии уступила со счетом 1:2 в матче ⅛ финала ЧМ-2026. Неймар реализовал 11-метровый удар на десятой добавленной ко 2-му тайму минуте.
До возобновления игры после забитого гола форвард сборной Бразилии, возвращаясь на свою половину поля, подбежал к Эдегору и толкнул его плечом. Норвежский полузащитник не отреагировал на поступок Неймара.
После финального свистка Неймар подошел к Эдегору и извинился за свое поведение.
Неймар — Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот».