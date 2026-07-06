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Данилу Перейра: «Роналду — главная звезда Португалии, его всегда будут винить в неудачах. Криштиану находит в этом мотивацию»

Полузащитник «Аль-Иттихада» Данилу Перейра высказался о критике в адрес Криштиану Роналду во время чемпионата мира.

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Источник: Спортс‘’

"Это нормально, что за неудовлетворительными результатами или неудачной игрой следует критика… Это нормально для всех клубов или, в данном случае, сборных, которые борются за звание чемпиона мира. Игроки знают об этом. Они очень сильны духом, и я думаю, что это никак не влияет на них. Португальцы хотят победы на чемпионате мира, и именно этим обусловлена столь яростная критика, но я думаю, что по мере того, как Португалия будет побеждать и продвигаться дальше, критики будет меньше.

Криштиану Роналду, будучи главной мировой звездой и играя за Португалию, которая борется за свой первый титул чемпиона мира, всегда будет в центре внимания, когда что-то идет не так. Его всегда будут винить в неудачах или в чем-то подобном. Думаю, он прекрасно умеет с этим справляться. Это мотивирует его, хотя и причиняет боль. Думаю, его это немного задевает, потому что речь идет о нации, но он прекрасно с этим справляется, умеет преодолевать это и находит в критике мотивацию. Зачастую все преувеличено, но мы знаем, что португальцы очень требовательны, и критика будет всегда. Точно так же, как нас хвалят, когда мы побеждаем, и я не думаю, что это как-то особенно влияет на Криштиану Роналду", — сказал Перейра в интервью Marca.

Сегодня сборная Португалии сыграет против Испании в ⅛ финала ЧМ-2026. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.