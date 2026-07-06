Данилу Перейра: «Роналду — главная звезда Португалии, его всегда будут винить в неудачах. Криштиану находит в этом мотивацию»

Криштиану Роналду, будучи главной мировой звездой и играя за Португалию, которая борется за свой первый титул чемпиона мира, всегда будет в центре внимания, когда что-то идет не так. Его всегда будут винить в неудачах или в чем-то подобном. Думаю, он прекрасно умеет с этим справляться. Это мотивирует его, хотя и причиняет боль. Думаю, его это немного задевает, потому что речь идет о нации, но он прекрасно с этим справляется, умеет преодолевать это и находит в критике мотивацию. Зачастую все преувеличено, но мы знаем, что португальцы очень требовательны, и критика будет всегда. Точно так же, как нас хвалят, когда мы побеждаем, и я не думаю, что это как-то особенно влияет на Криштиану Роналду", — сказал Перейра в интервью Marca.