Роналду, Ямаль, Бруну, Родри, Феликс, Педри — в составах Португалии и Испании на матч ЧМ-2026

Игра пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
В составе Португалии с первых минут на поле выйдут:
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;
— полузащита: Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья;
— нападение: Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Педру Нету.
За Испанию сыграют:
— вратарь: Унаи Симон;
— защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;
— полузащита: Алекс Баэна, Родри, Педри;
— нападение: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.
Трансляция матча Португалия — Испания — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
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