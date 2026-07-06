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Роналду, Ямаль, Бруну, Родри, Феликс, Педри — в составах Португалии и Испании на матч ЧМ-2026

Сборные Португалии и Испании назвали стартовые составы на матч ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Игра пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В составе Португалии с первых минут на поле выйдут:

— вратарь: Диогу Кошта;

— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;

— полузащита: Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья;

— нападение: Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Педру Нету.

За Испанию сыграют:

— вратарь: Унаи Симон;

— защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;

— полузащита: Алекс Баэна, Родри, Педри;

— нападение: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

Трансляция матча Португалия — Испания — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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