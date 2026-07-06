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Анри о Неймаре: «Он изменил футбол. Выдающийся футболист, он заставлял влюбляться в свою игру. Каждый ребенок хотел быть Неймаром»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри дал высокую оценку игре и влиянию Неймара на мировой футбол после поражения Бразилии от Норвегии (1:2) в ⅛ финала чемпионата мира.

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Источник: Спортс‘’

"Он изменил футбол своей манерой игры. Поэтому я не хочу говорить о чемпионате мира или о том, как сложилась его карьера. Я хочу говорить о том, что он дал этому виду спорта. Неймар был и всегда будет выдающимся футболистом. Спасибо за все, что ты сделал, я получал удовольствие от твоей игры.

Посмотрите на этого игрока. Я бы платил, чтобы просто смотреть, как он играет. Все так просто. Мы можем говорить о тактике, о 4−4−2, о дожде, высоте над уровнем моря или любых других условиях.

Этот человек мог играть где угодно, в любое время и в любом стиле. Он заставил весь мир влюбиться в футбол — в красивую игру, в свой стиль, в голы, в улыбку, в манеру и в ту магию, которую он приносил на поле. Каждый ребенок хотел быть Неймаром. Ты хотел быть Неймаром", — сказал Анри Fox Sports.