Анри о Неймаре: «Он изменил футбол. Выдающийся футболист, он заставлял влюбляться в свою игру. Каждый ребенок хотел быть Неймаром»

"Он изменил футбол своей манерой игры. Поэтому я не хочу говорить о чемпионате мира или о том, как сложилась его карьера. Я хочу говорить о том, что он дал этому виду спорта. Неймар был и всегда будет выдающимся футболистом. Спасибо за все, что ты сделал, я получал удовольствие от твоей игры.