«Мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют». Ривалдо о вылете с ЧМ

Команда под руководством Карло Анчелотти уступила сборной Норвегии со счетом 1:2 в ⅛ финала ЧМ-2026 и завершила выступления на турнире.
"Грустный и трудный день для всех нас, бразильцев.
По-моему, Бразилия слишком рано покинула чемпионат мира. Я считаю, что у нашей команды было достаточно сил, чтобы пройти дальше, но я чувствовал, что мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют.
Я также считаю, что, учитывая его ведущую роль на этом чемпионате мира, Винисиус Жуниор должен был взять на себя ответственность за исполнение пенальти, будучи лучшим бомбардиром и звездой национальной команды. Точно так же, как я думаю, что Неймар, со всеми его качествами и способностью решать исход матчей, мог бы получить больше игрового времени.
Но таков футбол. Я знаю, как трудно выступать на чемпионате мира и насколько велика ответственность за осуществление надежд миллионов бразильцев. Поэтому сейчас самое время поддержать тех, кто был там, защищал нашу страну и делал все возможное.
Бразилия никогда не сдается. Я уверен, что наше время еще придет, и мы проживем много радостных моментов с нашей командой. Вперед, Бразилия!" — написал Ривалдо.