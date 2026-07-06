«Мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют». Ривалдо о вылете с ЧМ

По-моему, Бразилия слишком рано покинула чемпионат мира. Я считаю, что у нашей команды было достаточно сил, чтобы пройти дальше, но я чувствовал, что мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют.