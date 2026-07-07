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Португалия с Роналду в составе не выходила в финал ЧМ. Лучшее достижение — 4-е место в 2006-м

Сборная Португалии вылетела с ЧМ-2026 по итогам матча с национальной командой Испании (0:1) на стадии ⅛ финала.

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Источник: Спортс‘’

4-е место в 2006 году остается лучшим достижением португальцев на чемпионатах мира за все время выступлений нападающего Криштиану Роналду.

В 2010-м сборная проиграла соперникам из Испании на стадии ⅛ финала — 0:1. В 2014-м португальцы не вышли из группы. В 2018-м Роналду и его партнеры по команде уступили сборной Уругвая в ⅛ финала — 1:2. В 2022-м португальцы потерпели поражение от представителей Марокко в четвертьфинале — 0:1.

В ходе своей клубной карьеры Роналду играл в Европе за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». В настоящее время 41-летний футболист выступает за саудовский «Аль-Наср». Нападающий пять раз становился лауреатом «Золотого мяча».

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Вылет Роналду — удар для IShowSpeed. Фанат Криша рыдал, закрыв лицо руками.