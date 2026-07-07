Португалия с Роналду в составе не выходила в финал ЧМ. Лучшее достижение — 4-е место в 2006-м

В 2010-м сборная проиграла соперникам из Испании на стадии ⅛ финала — 0:1. В 2014-м португальцы не вышли из группы. В 2018-м Роналду и его партнеры по команде уступили сборной Уругвая в ⅛ финала — 1:2. В 2022-м португальцы потерпели поражение от представителей Марокко в четвертьфинале — 0:1.