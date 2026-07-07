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Ямаль обнялся с Роналду после победы Испании над Португалией на ЧМ

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль обнялся с форвардом команды Португалии Криштиану Роналду после завершения матч ⅛ финала чемпионата мира.

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Испанцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Микеля Мерино на 91-й минуте. Португальцы вылетели с турнира.

После матча 18-летний вингер «Барселоны» подошел и обнялся с 41-летним нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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