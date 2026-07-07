Ямаль обнялся с Роналду после победы Испании над Португалией на ЧМ

Испанцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Микеля Мерино на 91-й минуте. Португальцы вылетели с турнира.
После матча 18-летний вингер «Барселоны» подошел и обнялся с 41-летним нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль обнялся с форвардом команды Португалии Криштиану Роналду после завершения матч ⅛ финала чемпионата мира.
Испанцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Микеля Мерино на 91-й минуте. Португальцы вылетели с турнира.
После матча 18-летний вингер «Барселоны» подошел и обнялся с 41-летним нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.