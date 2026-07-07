Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.55
П2
2.85
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.02
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.10
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Фанат Роналду IShowSpeed рыдал, закрыв лицо руками, после вылета Португалии с ЧМ

Известный стример, фанат Криштиану Роналду IShowSpeed не смог сдержать слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

В ⅛ финала команда Роберто Мартинеса уступила Испании, а для 41-летнего Криштиану Роналду этот матч стал последним на чемпионатах мира.

Для IShowSpeed вылет Португалии стал настоящим ударом — блогер рыдал на трибуне, закрыв лицо руками.