Фанат Роналду IShowSpeed рыдал, закрыв лицо руками, после вылета Португалии с ЧМ

В ⅛ финала команда Роберто Мартинеса уступила Испании, а для 41-летнего Криштиану Роналду этот матч стал последним на чемпионатах мира.
Для IShowSpeed вылет Португалии стал настоящим ударом — блогер рыдал на трибуне, закрыв лицо руками.
Известный стример, фанат Криштиану Роналду IShowSpeed не смог сдержать слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026.
В ⅛ финала команда Роберто Мартинеса уступила Испании, а для 41-летнего Криштиану Роналду этот матч стал последним на чемпионатах мира.
Для IShowSpeed вылет Португалии стал настоящим ударом — блогер рыдал на трибуне, закрыв лицо руками.