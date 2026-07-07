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Де ла Фуэнте о Роналду после 1:0 с Португалией: «Я большой поклонник его ценностей, того, что он олицетворяет. Криштиану — большой пример для молодежи»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над командой Португалии в ⅛ чемпионата мира-2026 (1:0).

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Источник: Спортс‘’

О выходе Микеля Мерино на замену.

"Микель Мерино никогда не разочаровывает, в нем можно быть уверенным. Он выиграл для нас чемпионат Европы и всегда оказывается рядом, когда это наиболее важно. Он один из лучших игроков в мире на своей позиции. У нас на скамейке запасных могут быть игроки, которые в любой другой сборной вышли бы в стартовом составе.

Я принимаю решения, думая о том, что лучше для команды. Я никогда не был склонен к авантюрам. Микель играет исключительно хорошо и всегда находится там, где ему нужно быть".

Об объятиях с Криштиану Роналду перед матчем.

«Мы общались время от времени, и я большой поклонник его ценностей, того, что он олицетворяет, того, как он относится к спорту, и я думаю, что он является примером для молодежи. Когда у нас есть возможность побыть вместе, мы выражаем восхищение друг другом».

О сопернике по четвертьфиналу.

«Мы празднуем сам выход в четвертьфинал, а играть будем с теми, с кем придется. Мы будем ждать матча, и мы уверены в себе. У нас есть опыт игры против хозяев турнира, например, против Германии на чемпионате Европы», — сказал де ла Фуэнте.