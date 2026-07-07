Де ла Фуэнте о Роналду после 1:0 с Португалией: «Я большой поклонник его ценностей, того, что он олицетворяет. Криштиану — большой пример для молодежи»

"Микель Мерино никогда не разочаровывает, в нем можно быть уверенным. Он выиграл для нас чемпионат Европы и всегда оказывается рядом, когда это наиболее важно. Он один из лучших игроков в мире на своей позиции. У нас на скамейке запасных могут быть игроки, которые в любой другой сборной вышли бы в стартовом составе.