Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана — на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»

Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в ⅛ финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала несколько твитов с резкой критикой в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».