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Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана — на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в ⅛ финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала несколько твитов с резкой критикой в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

"Еще один гол для Килиана Мбаппе — на этот раз против расизма. Вся моя поддержки.

Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство", — написал глава французского государства в соцсети.

Мбаппе — парагвайскому сенатору Амарилье: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

Министр спорта Франции о словах сенатора Парагвая про Мбаппе: «Возмутительные заявления, недостойные политического лидера. Мы не станем молчать, столкнувшись с расизмом».