Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 — главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

41-летний футболист также заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.
"Я выложился на полную. Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив.
Евро-2016 — самый главный титул, который выиграла сборная. Для меня он, честно говоря, имеет такое же значение, как и чемпионат мира.
Я ухожу с чистой совестью. Я выложился на полную. Завтра будет новый день. Жизнь продолжается", — заявил Криштиану Роналду.
С национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016, а также дважды выигрывал Лигу наций (2019 и 2025 год).
Роналду плачет. Слезы, которые поймет каждый.