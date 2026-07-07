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Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 — главная победа, значение такое же, как и ЧМ»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился о мнением о своем значении для команды после поражения от Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

41-летний футболист также заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

"Я выложился на полную. Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив.

Евро-2016 — самый главный титул, который выиграла сборная. Для меня он, честно говоря, имеет такое же значение, как и чемпионат мира.

Я ухожу с чистой совестью. Я выложился на полную. Завтра будет новый день. Жизнь продолжается", — заявил Криштиану Роналду.

С национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016, а также дважды выигрывал Лигу наций (2019 и 2025 год).

Роналду плачет. Слезы, которые поймет каждый.