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Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главной федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)

Жорже Жезуш станет новым главным тренером сборной Португалии.

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Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает A Bola.

71-летний специалист на этой должности заменит Роберто Мартинес, который вылетел с ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, проиграв Испании (0:1).

Сообщается, что Жезуш встретится с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с турнира.

Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

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