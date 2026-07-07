Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главной федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)

Об этом сообщает A Bola.
71-летний специалист на этой должности заменит Роберто Мартинес, который вылетел с ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, проиграв Испании (0:1).
Сообщается, что Жезуш встретится с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с турнира.
Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше