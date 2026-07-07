Правительство Парагвая осудило слова сенатора Амарильи о Мбаппе: «Они не отражают позицию народа Парагвая. Заявляем о своем уважении к народу Франции»

Сборная Франции ранее обыграла Парагвай в ⅛ финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0).
Впоследствии сенатор Парагвая Амарилья опубликовала ряд оскорбительных заявлений в адрес французского форварда: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
"Правительство Республики Парагвай выражает сожаление и осуждает высказывания сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.
Они противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважения человеческого достоинства, которые пропагандирует наша страна.
Парагвай — демократическая республика, управляемая на основе принципа разделения властей и независимости ее ветвей. В этом контексте данный законодатель несет личную ответственность за свои слова. Они никоим образом не отражают позицию правительства республики или народа Парагвая.
Правительство подтверждает свою твердую приверженность защите прав человека, идеалам равенства и уважения ко всем людям, а также борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и всеми формами ненависти и дискриминации.
Оно также выражает свою солидарность с теми, кто мог пострадать от этих слов и вновь заявляет о своем уважении к народу Франции, с которым Парагвай связывают давние отношения дружбы сотрудничества и взаимопонимания", — говорится в заявлении.