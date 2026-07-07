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Сенатор Парагвая Амарилья о Мбаппе: «Я ничего не говорила о Франции — проблема между мной и вами. Разозлило ваше высокомерие. Под “грязью” вы подразумевали нашу сборную»

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья ответила Килиану Мбаппе.

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Источник: Спортс‘’

Сенатор ранее на фоне матча Парагвая и Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

"Проблема между мной и вами. Я никогда не говорила ничего против Франции.

Наоборот, я на стороне Франции. Я училась во французской школе до 17 лет, где и завершил свое образование.

Мы пели «Марсельезу» и чтили французский флаг рядом со своим. Я говорю по-французски и люблю бывать во Франции.

Прошлое Рождество я провела с семьей в Куршевеле, а Новый год мы встретили в Сен-Тропе. Это не имеет никакого отношения к Франции. Проблема в вас.

Ваше высокомерие и презрение разозлили меня, когда вы сказали: «Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол».

Мы не глупы. Мы прекрасно понимали, что под «грязью» вы подразумевали парагвайскую команду, а парагвайская команда представляет всех нас.

Затем вы сказали, что собираетесь смыть с нас грим. Мы это тоже поняли. Весь Парагвай молчал, включая меня. Мы это терпели.

Во время матча ваша высокомерие было очевидным. Ваше презрение ко всем парагвайским игрокам было очевидным — как будто они были ниже вас по положению. Даже не прикрывая рта, вы выкрикнули «La concha tu madre» — крайне оскорбительное ругательство в Латинской Америке. И вы это знаете.

Вы проявили полное пренебрежение к здоровью нашего вратаря. Так не поступают. Уважение между соперниками после матча почти священно — в войне, в мирное время, в поражении и в победе.

И вы отказались пожать ему руку и выкрикнули ему в лицо свою победу. В одно мгновение вы проявили презрение, высокомерие и невежливость. Это задело меня, это задело всю мою страну, и это задело меня глубоко.

Франция должна привлечь вас к ответственности, потому что это страна чести, с многовековой историей", — сообщила Селеста Амарилья в своем письме футболисту.

«Отвратительная женщина, недостойная». Мбаппе ответил сам на расизм из Парагвая, за него вписался Макрон.