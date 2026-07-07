Сенатор Парагвая Амарилья о Мбаппе: «Я ничего не говорила о Франции — проблема между мной и вами. Разозлило ваше высокомерие. Под “грязью” вы подразумевали нашу сборную»

Во время матча ваша высокомерие было очевидным. Ваше презрение ко всем парагвайским игрокам было очевидным — как будто они были ниже вас по положению. Даже не прикрывая рта, вы выкрикнули «La concha tu madre» — крайне оскорбительное ругательство в Латинской Америке. И вы это знаете.