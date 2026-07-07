Винисиус о вылете с ЧМ: «Приношу извинения болельщикам. Нам придется упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину. Неймар — кумир, сыграть с ним — незабываемый момент»

Неймар после поражения от Норвегии (1:2) сообщил, что завершает карьеру в национальной команде.
"Неймар — мой кумир. Я всегда хотел поиграть с ним. Возможность сыграть с ним — это был незабываемый момент в составе сборной. Желаю ему удачи в этом сезоне и в жизни. Он всегда очень хорошо обо мне заботился.
Смириться с вылетом с чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова из-за того, как сложилась игра, потому что я не сделал все правильно в матче, который был очень важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас.
Мы будем двигаться вперед, не сдадимся. Мы понимаем, что нам придется упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину, а этого мы больше всего хотим".