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Винисиус о вылете с ЧМ: «Приношу извинения болельщикам. Нам придется упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину. Неймар — кумир, сыграть с ним — незабываемый момент»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о нахождении в одной команде с Неймаром на ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Неймар после поражения от Норвегии (1:2) сообщил, что завершает карьеру в национальной команде.

"Неймар — мой кумир. Я всегда хотел поиграть с ним. Возможность сыграть с ним — это был незабываемый момент в составе сборной. Желаю ему удачи в этом сезоне и в жизни. Он всегда очень хорошо обо мне заботился.

Смириться с вылетом с чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова из-за того, как сложилась игра, потому что я не сделал все правильно в матче, который был очень важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас.

Мы будем двигаться вперед, не сдадимся. Мы понимаем, что нам придется упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину, а этого мы больше всего хотим".