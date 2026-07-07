Сенатор Парагвая Амарилья о словах Мбаппе: «Я требую извинений. Вы оскорбляете меня, потому что я женщина. Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной? Вопиющее гендерное насилие»

Теперь я требую, чтобы вы также отказались от своих слов и извинились передо мной. Я не потерплю вашего насилия. Вы меня не знаете. Вы понятия не имеете, кто я, и у вас нет права говорить, что я отвратительная женщина, недостойная своей должности.