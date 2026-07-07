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Почеттино о работе с США: «Мы заложили основы для успешного будущего. Эта команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не стал говорить о своем будущем в национальной команде после вылета от Бельгии (1:4) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

54-летний аргентинский специалист возглавляет американскую команду с сентября 2024 года.

"Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.

Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны.

Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс", — сказал Почеттино.