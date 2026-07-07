Почеттино о работе с США: «Мы заложили основы для успешного будущего. Эта команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»

Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс", — сказал Почеттино.