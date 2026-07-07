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Мартинес о Роналду: «Образцовый капитан, футбольная икона. Он мечтал о победе на ЧМ, подавал невероятный пример на поле и в раздевалке — команда сохранит эту память»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поблагодарил Криштиану Роналду после поражения от Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Специалист после игры также сообщил, что покидает пост главного тренера команды.

"Слова благодарности за то, что он был образцовым капитаном.

Я возглавил сборную Португалию в период большой неопределенности и сомнений относительно положения Криштиану.

И для меня он был примером. Не только в плане голов, статистика говорит сама за себя, но и в плане результативных передач, ежедневной самоотдачи, то, как он живет футболом.

Он пример для подражания, должны это ценить.

Мы говорим о футбольной иконе. Таких, как Криштиану, не так уж много. Мы всегда будем благодарны ему за то, что он пытался сделать на этом чемпионате мира.

Он мечтал о победе на турнире, и он пытался, подавая невероятный пример как на поле, так и в человеческом плане в раздевалке.

Вся команда навсегда сохранит эту память. Он пример в футболе, пример как спортсмен и как человек", — сказал Роберто Мартинес.

Одиночество Криштиану Роналду.