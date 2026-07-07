Мартинес о Роналду: «Образцовый капитан, футбольная икона. Он мечтал о победе на ЧМ, подавал невероятный пример на поле и в раздевалке — команда сохранит эту память»

Специалист после игры также сообщил, что покидает пост главного тренера команды.
"Слова благодарности за то, что он был образцовым капитаном.
Я возглавил сборную Португалию в период большой неопределенности и сомнений относительно положения Криштиану.
И для меня он был примером. Не только в плане голов, статистика говорит сама за себя, но и в плане результативных передач, ежедневной самоотдачи, то, как он живет футболом.
Он пример для подражания, должны это ценить.
Мы говорим о футбольной иконе. Таких, как Криштиану, не так уж много. Мы всегда будем благодарны ему за то, что он пытался сделать на этом чемпионате мира.
Он мечтал о победе на турнире, и он пытался, подавая невероятный пример как на поле, так и в человеческом плане в раздевалке.
Вся команда навсегда сохранит эту память. Он пример в футболе, пример как спортсмен и как человек", — сказал Роберто Мартинес.
Одиночество Криштиану Роналду.