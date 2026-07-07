Мартинес о том, почему не выпустил Рамуша в матче с Испанией: «Криштиану был вполне готов отыграть 90 минут. Нам нужно было сдержать атаку Испании — менять нападающих не было смысла»

Португалия уступила Испании со счетом 0:1 и вылетела с ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала.
— Неизбежно последует критика за то, что вы не выпустили Гонсалу Рамуша вместо Криштиану Роналду.
— Это слишком поверхностный анализ. Физически Криштиану был вполне способен отыграть 90 минут. Он создает пространство, адаптируется. Такой игрок очень важен. Возможно, Гонсалу Рамуш был бы полезен в дополнительное время, но стратегия в этом матче была другой. Нам нужно было сдержать атаку Испании, и менять нападающих не было смысла.
Рафаэл Леау был нашим лучшим игроком в матче с Хорватией, последний раз он играл 90 минут довольно давно, и его нужно было поберечь. Это не связано с критикой. Я нисколько не разочарован эффективностью. Мы хотели пройти весь путь до финала, и я очень горжусь этим. Мы играли против одного из фаворитов и иногда создавали им проблемы, но рисковали, не забивая. Мы играли с Францией, Испанией, Германией, выиграли Лигу Наций. Я с гордостью смотрю на то, куда мы движемся. В этот раз результат был не таким, как мы ожидали, но так бывает на этом турнире, — сказал Мартинес.