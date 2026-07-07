Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Аргентина
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.11
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.15
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2

Мартинес о том, почему не выпустил Рамуша в матче с Испанией: «Криштиану был вполне готов отыграть 90 минут. Нам нужно было сдержать атаку Испании — менять нападающих не было смысла»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему не стал менять Криштиану Роналду в матче с Испанией.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Португалия уступила Испании со счетом 0:1 и вылетела с ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала.

— Неизбежно последует критика за то, что вы не выпустили Гонсалу Рамуша вместо Криштиану Роналду.

— Это слишком поверхностный анализ. Физически Криштиану был вполне способен отыграть 90 минут. Он создает пространство, адаптируется. Такой игрок очень важен. Возможно, Гонсалу Рамуш был бы полезен в дополнительное время, но стратегия в этом матче была другой. Нам нужно было сдержать атаку Испании, и менять нападающих не было смысла.

Рафаэл Леау был нашим лучшим игроком в матче с Хорватией, последний раз он играл 90 минут довольно давно, и его нужно было поберечь. Это не связано с критикой. Я нисколько не разочарован эффективностью. Мы хотели пройти весь путь до финала, и я очень горжусь этим. Мы играли против одного из фаворитов и иногда создавали им проблемы, но рисковали, не забивая. Мы играли с Францией, Испанией, Германией, выиграли Лигу Наций. Я с гордостью смотрю на то, куда мы движемся. В этот раз результат был не таким, как мы ожидали, но так бывает на этом турнире, — сказал Мартинес.