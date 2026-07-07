Неймар и Каземиро плакали в раздевалке после вылета Бразилии с ЧМ. Форвард «Сантоса» попрощался с командой (Globo Esporte)

Как сообщает Globo Esporte, в раздевалке Неймар, не сдерживая слез, обратился к партнерам по сборной и тренерскому штабу — форвард поблагодарил команду и попрощался. Отмечается, что форвард еще до чемпионата мира сообщил близким, что это будет его последний турнир в составе сборной Бразилии.