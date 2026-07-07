Неймар и Каземиро плакали в раздевалке после вылета Бразилии с ЧМ. Форвард «Сантоса» попрощался с командой (Globo Esporte)

Бразильская команда уступила Норвегии в матче ⅛ финала турнира (1:2). Неймар забил с пенальти в добавленное ко второму тайму время.
Как сообщает Globo Esporte, в раздевалке Неймар, не сдерживая слез, обратился к партнерам по сборной и тренерскому штабу — форвард поблагодарил команду и попрощался. Отмечается, что форвард еще до чемпионата мира сообщил близким, что это будет его последний турнир в составе сборной Бразилии.
Поведение Каземиро, который также плакал в раздевалке, также удивило некоторых членов сборной, поскольку в команде привыкли к более сдержанному поведению полузащитника. Еще одним игроком, проявившим больше всего эмоций после матча, был Бруно Гимараэс, не реализовавший пенальти в первом тайме.
Утверждается, что бразильская делегация покинула стадион примерно спустя два часа после финального свистка. Некоторые игроки после матча встретились со своими семьями.