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Месси, Салах, Альварес, Энцо, Ашур — в стартовых составах Аргентины и Египта на матч ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Египта назвали стартовые составы на матч ⅛ финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В стартовом составе Аргентины выйдут:

— вратарь: Эмилиано Мартинес;

— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;

— полузащита: Леандро Паредес, Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;

— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси.

За Египет сыграют:

— вратарь: Мустафа Шубейр;

— защита: Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез;

— полузащита: Эмам Ашур, Мостафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа;

— атака: Хессем Хассан, Мохамед Салах.

Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».