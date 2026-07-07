Месси, Салах, Альварес, Энцо, Ашур — в стартовых составах Аргентины и Египта на матч ЧМ-2026

Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
В стартовом составе Аргентины выйдут:
— вратарь: Эмилиано Мартинес;
— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;
— полузащита: Леандро Паредес, Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;
— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси.
За Египет сыграют:
— вратарь: Мустафа Шубейр;
— защита: Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез;
— полузащита: Эмам Ашур, Мостафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа;
— атака: Хессем Хассан, Мохамед Салах.
Трансляция матча Аргентина — Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».