Сын Плющенко: «Роналду — величайший футболист Земли, хоть и не выиграл ЧМ. Месси играл много лет с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Криштиану — черт-те с кем»

Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира… Хотя не факт, может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех.