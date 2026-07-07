Сын Плющенко: «Роналду — величайший футболист Земли, хоть и не выиграл ЧМ. Месси играл много лет с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Криштиану — черт-те с кем»

Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив сборной Испании в ⅛ финала (0:1).
"Мне очень хотелось, чтобы Роналду вчера выиграл. И думаю, большинство человечества болело за Португалию — многие хотели бы, чтобы история Криштиану продолжилась.
Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира… Хотя не факт, может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех.
Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем. Поэтому несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол", — сказал Плющенко-младший.