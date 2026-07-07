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Месси забил 919-й гол в карьере — Египту в ⅛ финала ЧМ. У Роналду 976 мячей

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Египтом (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Нападающий нанес точный удар на 83-й минуте.

Этот гол стал для 39-летнего игрока 919-м за карьеру — в 1161 матчах во всех турнирах.

У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.