Месси забил 919-й гол в карьере — Египту в ⅛ финала ЧМ. У Роналду 976 мячей

Нападающий нанес точный удар на 83-й минуте.
Этот гол стал для 39-летнего игрока 919-м за карьеру — в 1161 матчах во всех турнирах.
У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Египтом (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.
Нападающий нанес точный удар на 83-й минуте.
Этот гол стал для 39-летнего игрока 919-м за карьеру — в 1161 матчах во всех турнирах.
У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.