Скалони о Месси после 3:2 с Египтом: «Он мог сразу же сдаться после незабитого пенальти, но продолжал работать. У меня мурашки по коже от этого»

В матче против сборной Египта в ⅛ финала ЧМ-2026 (3:2) 39-летний форвард не реализовал пенальти, но затем отдал результативный пас и забил гол.
«Тем ребятам, которые видят его и не могут поверить в то, что видят: берите с него пример. Он мог не реализовать пенальти и тут же сдаться. Но он снова просил мяч, снова работал… От этого у меня мурашки бегут по коже».
Об эмоциях Месси после игры.
"Я не знаю, с чем сравнить этот матч, но я уверен, что это то, ради чего он играет в футбол. То, что он все еще испытывает такие эмоции на данном этапе своей карьеры, трудно объяснить.
Когда ты завершаешь карьеру, то потом всю оставшуюся жизнь жалеешь о том, что не наслаждался [игрой] в достаточной мере", — сказал Скалони.