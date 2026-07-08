Гимараэс о вылете Бразилии с ЧМ: «Не забить пенальти и вылететь в ⅛ финала — мучительно больно. Я беру на себя ответственность. Мечта не умерла, она по-прежнему живет в сердце»

Футбол, который дал мне все, что у меня есть, сейчас стал причиной самой сильной боли за все мои 28 лет жизни. Не реализовать пенальти и вылететь в ⅛ финала — это тяжело, мучительно и очень больно. Но это станет еще одним препятствием, которое мне предстоит преодолеть.