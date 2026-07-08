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Гимараэс о вылете Бразилии с ЧМ: «Не забить пенальти и вылететь в ⅛ финала — мучительно больно. Я беру на себя ответственность. Мечта не умерла, она по-прежнему живет в сердце»

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимараэс написал пост после вылета команды с ЧМ-2026.

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Бразильцы уступили Норвегии (1:2) в ⅛ финала.

"Я столько раз начинал писать этот текст и удалял его, что уже сбился со счета. Я всегда был здесь с вами в моменты побед, поэтому будет справедливо выйти к вам и не прятаться после поражения.

Футбол, который дал мне все, что у меня есть, сейчас стал причиной самой сильной боли за все мои 28 лет жизни. Не реализовать пенальти и вылететь в ⅛ финала — это тяжело, мучительно и очень больно. Но это станет еще одним препятствием, которое мне предстоит преодолеть.

Я уже прошел через многое — и только я знаю, через что именно. Я уверен, что, как бы ужасно я ни чувствовал себя сейчас, все это пройдет.

Самым удивительным стало то, что, вернувшись домой после самого печального дня в моей жизни, первым, что сказали мне дети, когда я проснулся, было: «Папа, пойдем играть в футбол?» Именно тогда я понял, что независимо от того, хорошие или плохие дни переживаешь, футбол всегда будет моей самой большой любовью.

Я принимаю на себя ответственность, как делал всегда, и сейчас не собираюсь поступать иначе. Мне невероятно грустно из-за того, как все закончилось, но я уверен, что Бог знает все. Я воздавал Тебе славу в победах и буду воздавать Тебе славу и в поражении.

Спасибо Тебе за эту возможность, Иисус. Мечта не умерла. Она по-прежнему живет в моем сердце и в сердцах тысяч людей, которые всем сердцем любят нашу страну.

Сейчас пришло время все осмыслить, восстановить силы рядом с моей семьей и вернуться еще сильнее. ??", — написал Гимараэс.