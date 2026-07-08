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У Месси 8 голов на этом ЧМ — ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

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Источник: Спортс‘’

39-летний футболист забил с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.

Теперь у Месси на счету 21 гол на чемпионатах мира в целом по карьере и 8 — на продолжающемся.

На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (3:0) и Египта (3:2).

На продолжающемся в Северной Америке турнире в активе у Месси уже на один гол больше, чем Криштиану Роналду забил за все время своих выступлений на шести чемпионатах мира, если не учитывать результативные удары с пенальти. На счету форварда сборной Португалии 11 голов в финальных турнирах и 7 — без учета пенальти.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.

Месси — худший пенальтист в истории ЧМ.