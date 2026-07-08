У Месси 8 голов на этом ЧМ — ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах

На продолжающемся в Северной Америке турнире в активе у Месси уже на один гол больше, чем Криштиану Роналду забил за все время своих выступлений на шести чемпионатах мира, если не учитывать результативные удары с пенальти. На счету форварда сборной Португалии 11 голов в финальных турнирах и 7 — без учета пенальти.