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Ривалдо: «Говорить о Месси — значит повторять очевидное. Какой же футболист! В 39 лет он показывает ту же страсть: радуется, борется, плачет и снова решает матчи»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси.

Все новости футбола в МАКС

Форвард сборной Аргентины забил гол и отдал голевую передачу в игре ⅛ финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

"Какая самоотдача, какое стремление к победе, какая борьба и какая преданность делу всей команды! Именно это болельщики и хотят видеть на поле во время чемпионата мира.

Говорить о Лионеле Месси — значит повторять очевидное. Какой же это футболист! В 39 лет, выступая на своем шестом чемпионате мира, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины: радуется, борется, плачет и снова становится решающей фигурой.

Я бразилец, люблю свою страну и всегда буду болеть за нашу сборную. Соперничество — неотъемлемая часть футбола, но я также умею признавать и восхищаться, когда вижу великолепный матч и команду, которая оставляет на поле все без остатка.

Такие игры делают футбол еще более великим и являются настоящим украшением чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд", — написал Ривалдо.