Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану — дубль Узбекистану

Месси забил уже 8 мячей на продолжающемся в Северной Америке турнире. На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).