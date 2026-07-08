Депутат Журова: «Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Лео и Роналду — уникумы. Но у нас был Яшин. Есть Сафонов, прекрасный Акинфеев»

— Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Это уникальный спортсмен. Есть еще Роналду. Это уникумы, они рождаются в разных странах, к сожалению, не всегда в нашей. Но у нас был Яшин. Есть свой парень в «ПСЖ», Сафонов. Есть прекрасный Акинфеев.