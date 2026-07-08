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Депутат Журова: «Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Лео и Роналду — уникумы. Но у нас был Яшин. Есть Сафонов, прекрасный Акинфеев»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об уникальности Лионеля Месси.

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Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины забил 8-й гол на ЧМ-2026 — Египту в матче ⅛ финала (3:2). Он опережает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда на один мяч, Харри Кейна — на два.

— Месси есть Месси, тут ничего не поделать. Но понятно, что такая команда, как Аргентина, не должна была вылететь на этом этапе. Желаем им удачи дальше, думаю, многие в России болеют именно за Аргентину.

— Когда в России появится свой Месси?

— Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Это уникальный спортсмен. Есть еще Роналду. Это уникумы, они рождаются в разных странах, к сожалению, не всегда в нашей. Но у нас был Яшин. Есть свой парень в «ПСЖ», Сафонов. Есть прекрасный Акинфеев.

Но никогда не знаешь, может, у нас родится какой-то гениальный парень, покажет феноменальные способности. Главное, чтобы его не пропустили. Мы считаем, что мы футбольная страна, но условия, погода и многое другое у нас не соответствуют круглогодичным требованиям футбола, — сказала Журова.