Депутат Журова: «Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Лео и Роналду — уникумы. Но у нас был Яшин. Есть Сафонов, прекрасный Акинфеев»

Форвард сборной Аргентины забил 8-й гол на ЧМ-2026 — Египту в матче ⅛ финала (3:2). Он опережает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда на один мяч, Харри Кейна — на два.
— Месси есть Месси, тут ничего не поделать. Но понятно, что такая команда, как Аргентина, не должна была вылететь на этом этапе. Желаем им удачи дальше, думаю, многие в России болеют именно за Аргентину.
— Когда в России появится свой Месси?
— Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Это уникальный спортсмен. Есть еще Роналду. Это уникумы, они рождаются в разных странах, к сожалению, не всегда в нашей. Но у нас был Яшин. Есть свой парень в «ПСЖ», Сафонов. Есть прекрасный Акинфеев.
Но никогда не знаешь, может, у нас родится какой-то гениальный парень, покажет феноменальные способности. Главное, чтобы его не пропустили. Мы считаем, что мы футбольная страна, но условия, погода и многое другое у нас не соответствуют круглогодичным требованиям футбола, — сказала Журова.