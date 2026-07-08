«На эту Бразилию тошно смотреть — где их техника, контроль мяча? Неймар создает что-то в конце матча с Норвегией, где все остальные? Роналдо бы уничтожил вратаря на месте Эндрика». Джоркаефф о

«Мы говорим о Бразилии, ты смотрел матч Бразилия — Норвегия? На эту Бразилию просто тошно смотреть. Приезжает 35-летний ли Неймар (на самом деле форварду 34 — Спортс»"), который не играет уже 5 лет… И именно он создает что-то в концовке… А где все остальные? Где они все, техничные бразильцы? Вы не убедите меня насчет Пакета или кого-то еще…