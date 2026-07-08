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«На эту Бразилию тошно смотреть — где их техника, контроль мяча? Неймар создает что-то в конце матча с Норвегией, где все остальные? Роналдо бы уничтожил вратаря на месте Эндрика». Джоркаефф о

Экс-полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф раскритиковал игру Бразилии на ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Бразильцы вылетели из турнира, уступив Норвегии (1:4) в ⅛ финала.

«Мы говорим о Бразилии, ты смотрел матч Бразилия — Норвегия? На эту Бразилию просто тошно смотреть. Приезжает 35-летний ли Неймар (на самом деле форварду 34 — Спортс»"), который не играет уже 5 лет… И именно он создает что-то в концовке… А где все остальные? Где они все, техничные бразильцы? Вы не убедите меня насчет Пакета или кого-то еще…

Честно говоря, это ненормально… Когда я говорю о качестве, дело в контроле [мяча]. Я привожу в пример матч Бразилия — Норвегия, 2-й гол, Холанд получает мяч и контролирует его — видно, что он использует время и пространство. Затем он проталкивает мяч и бьет. Все просто!

Эндрик же катит мяч, он совсем один перед вратарем… Если бы с мячом был Роналдо, он бы уничтожил вратаря и закатил бы мяч", — заявил Джоркаефф.