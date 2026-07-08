Месси вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ после 30 лет: у Лео 16 мячей на трех турнирах, у Криштиану — 8

Таким образом, Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира после того, как ему исполнилось 30 лет в 2017 году. На ЧМ-2018 он отличился один раз, забив в матче с Нигерией (2:1). На победном турнире 2022 года в Катаре на счету Месси 7 мячей: он забил по голу в матчах против Саудовской Аравии (1:2), Мексики (2:0), Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти) и Хорватии (3:0), а в финале против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) сделал дубль. На текущем мундиале аргентинец уже 8 раз поразил ворота соперников, забив все мячи с игры: хет-трик в матче с Алжиром (3:0), дубль в игре с Австрией (2:0) и по голу во встречах с Иорданией (3:1), Кабо-Верде (3:2) и Египтом (3:2).