Месси вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ после 30 лет: у Лео 16 мячей на трех турнирах, у Криштиану — 8

39-летний футболист отличился с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.
Таким образом, Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира после того, как ему исполнилось 30 лет в 2017 году. На ЧМ-2018 он отличился один раз, забив в матче с Нигерией (2:1). На победном турнире 2022 года в Катаре на счету Месси 7 мячей: он забил по голу в матчах против Саудовской Аравии (1:2), Мексики (2:0), Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти) и Хорватии (3:0), а в финале против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) сделал дубль. На текущем мундиале аргентинец уже 8 раз поразил ворота соперников, забив все мячи с игры: хет-трик в матче с Алжиром (3:0), дубль в игре с Австрией (2:0) и по голу во встречах с Иорданией (3:1), Кабо-Верде (3:2) и Египтом (3:2).
У форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, которому 30 лет исполнилось в 2015 году, 8 голов на чемпионатах мира после этой отметки. Форвард «Аль-Насра», который завершил выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, отличился на текущем турнире трижды. 41-летний футболист сделал дубль в матче со сборной Узбекистана (5:0), а в игре матче с командой Хорватии (2:1) реализовал пенальти. На ЧМ-2022 у португальца 1 мяч, забитый с пенальти в ворота сборной Ганы (3:2). На турнире 2018 года в России Роналду отличился 4 раза: хет-трик в игре с Испанией (3:3) и гол в матче против Марокко (1:0).
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.
Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану — дубль Узбекистану.
У Месси 8 голов на этом ЧМ — ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах.