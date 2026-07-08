У Месси 7 голов в плей-фф ЧМ за карьеру, Криштиану на 6 турнирах отличился 1 раз — с пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026

39-летний футболист отличился с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.
Кроме того, гол египтянам стал 7-м для Месси в плей-офф чемпионатов мира. Он забивает в 6 матчах на вылет подряд на мундиалях.
На победном турнире 2022 года в Катаре на счету Месси 5 мячей в плей-офф: он забил по голу в играх против Австралии (2:1) в ⅛ финала, Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти) в ¼ финала и Хорватии (3:0) в ½ финала, а в финале против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) сделал дубль.
На ЧМ-2026 Месси ранее отличился в матче с Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала.
У форварда сборной Португалии Криштиану Роналду один гол в плей-офф ЧМ — Хорватии (2:1) с пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026. Португальцы вылетели в ⅛ финала, уступив Испании (0:1).
Месси и Роналду приняли участие на 6 чемпионатах мира начиная с 2006 года. Оба игрока долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.
Месси вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ после 30 лет: у Лео 16 мячей на трех турнирах, у Криштиану — 8.