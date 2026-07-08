У Месси нет голов после 5 ударов со штрафных в плей-офф ЧМ-2026. С Кабо-Верде было 4 попытки — Возинья отразил 3 удара, 1 попал в стенку, в матче с Египтом Лео пробил в штангу

Сборная Аргентины в 1/16 финала взяла верх над Кабо-Верде (3:2, д. в.).
По ходу этого матча нападающий аргентинцев Лионель Месси 4 раза пробивал по воротам со штрафного.
На 18-й минуте 39-летний футболист ударил с подкруткой и перебросил стенку. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья обхватил мяч, опускавшийся к земле.
На 69-й минуте Месси попал в стенку. На 73-й он с подкруткой пробил под перекладину, но Возинья парировал в прыжке.
В добавленное ко 2-му тайму время Месси нанес резкий удар, и мяч на скорости заскакал в створ. Возинья неуверенно отбил перед собой.
В игре ⅛ финала с Египтом (3:2) у Месси была одна попытка: на 31-й минуте он со стандарта закрутил мяч в штангу. Голкипер египтян Мустафа Шубейр отреагировал на удар, но в последний момент убрал руки.
Отметим, что Месси забил прямым ударом со штрафного в матче против Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.