Булыкин о рекорде Фонтена по голам на ЧМ: «Месси будет тяжело забить еще 5, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе забил 3 в финале»

Рекорд по количеству голов в одном розыгрыше ЧМ принадлежит форварду сборной Франции Жюсту Фонтену, забившему 13 мячей в 6 матчах на турнире 1958 года.
На счету Месси 8 голов за сборную Аргентины на ЧМ-2026. Он лидирует в списке бомбардиров перед четвертьфинальными матчами.
"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе в финале [ЧМ-2022] три забил.
Конечно же, у Аргентины еще будут шансы, но как они ими воспользуются, это мы скоро узнаем", — сказал Булыкин.