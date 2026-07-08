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Булыкин о рекорде Фонтена по голам на ЧМ: «Месси будет тяжело забить еще 5, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе забил 3 в финале»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Лионелю Месси будет непросто повторить рекорд по числу голов на одном чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Рекорд по количеству голов в одном розыгрыше ЧМ принадлежит форварду сборной Франции Жюсту Фонтену, забившему 13 мячей в 6 матчах на турнире 1958 года.

На счету Месси 8 голов за сборную Аргентины на ЧМ-2026. Он лидирует в списке бомбардиров перед четвертьфинальными матчами.

"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе в финале [ЧМ-2022] три забил.

Конечно же, у Аргентины еще будут шансы, но как они ими воспользуются, это мы скоро узнаем", — сказал Булыкин.