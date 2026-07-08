Корнеев о Месси: «Лучший футболист в истории, но Роналдиньо для меня номер один. То, что он делал на полной скорости, не делал никто»

В ⅛ финала ЧМ-2026 Аргентина одержала победу со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты матча. Месси забил гол и отдал голевую передачу, но не реализовал пенальти в 1-м тайме встречи.
— Месси был в самых важных моментах игры и стал тем героем, повлиявшим на результат. Он опять совершил чудо в этом сложнейшем матче и заставил судьбу работать на себя и Аргентину. Очередная суперигра в исполнении Лионеля.
— Месси — лучший футболист в истории?
— Учитывая все его лавры, титулы и награды, он точно лучший футболист в истории футбола. То, что делал Роналдиньо на полной скорости, не делал никто. Он для меня номер один, — сказал Корнеев.