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Корнеев о Месси: «Лучший футболист в истории, но Роналдиньо для меня номер один. То, что он делал на полной скорости, не делал никто»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев назвал Лионеля Месси ключевым игроком сборной Аргентины в матче с Египтом.

В ⅛ финала ЧМ-2026 Аргентина одержала победу со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты матча. Месси забил гол и отдал голевую передачу, но не реализовал пенальти в 1-м тайме встречи.

— Месси был в самых важных моментах игры и стал тем героем, повлиявшим на результат. Он опять совершил чудо в этом сложнейшем матче и заставил судьбу работать на себя и Аргентину. Очередная суперигра в исполнении Лионеля.

— Месси — лучший футболист в истории?

— Учитывая все его лавры, титулы и награды, он точно лучший футболист в истории футбола. То, что делал Роналдиньо на полной скорости, не делал никто. Он для меня номер один, — сказал Корнеев.