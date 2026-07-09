Морган о словах Амарильи про Мбаппе: «Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Как, черт возьми, она стала сенатором в Парагвае? Надеюсь, скоро ее выгонят с работы»

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».