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Морган о словах Амарильи про Мбаппе: «Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Как, черт возьми, она стала сенатором в Парагвае? Надеюсь, скоро ее выгонят с работы»

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на слова парагвайского сенатора Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе.

Источник: Спортс‘’

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

Позднее сенатор заявила: «Отказываюсь сводить наследие Франции к Мбаппе — это страна Декарта, Гюго, де Бовуар. В мое время сказать “гребаный ниггер” было нормой — я убиваю это в себе».

"Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Мы все солидарны с тобой, Килиан Мбаппе, в конфликте с этой позорной женщиной, которую, я надеюсь, скоро выгонят с работы.

Как, черт возьми, она стала избранным сенатором в Парагвае?" — написал Морган.