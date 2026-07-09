Колосков о рекомендациях МОК: «Быстрого возвращения российского футбола на международную арену ждать не стоит. Надо убедить УЕФА»

«МОК очень расплывчато сформулировал свое решение, назвав его “рекомендацией”. Так же было и в случае с отстранением российского спорта в 2022 году. Это понятно, поскольку формально ФИФА и другие международные спортивные федерации не подчиняются МОК. Поэтому он не может им отдать распоряжение — только рекомендацию. Но влияние позиции этой организации очень большое, и к ней прислушиваются федерации по отдельным видам спорта.