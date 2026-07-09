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Колосков о рекомендациях МОК: «Быстрого возвращения российского футбола на международную арену ждать не стоит. Надо убедить УЕФА»

Вячеслав Колосков оценил шансы на возвращение российского футбола на международную арену после того, как МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

«МОК очень расплывчато сформулировал свое решение, назвав его “рекомендацией”. Так же было и в случае с отстранением российского спорта в 2022 году. Это понятно, поскольку формально ФИФА и другие международные спортивные федерации не подчиняются МОК. Поэтому он не может им отдать распоряжение — только рекомендацию. Но влияние позиции этой организации очень большое, и к ней прислушиваются федерации по отдельным видам спорта.

Другое дело, что из-за политического давления против России в 2022 году почти все федерации подчинились рекомендации отстранить наших спортсменов, а сейчас не все торопятся исполнить эту рекомендацию в обратную сторону. Да, в некоторых видах спорта россиян удалось вернуть на международную арену, кого-то даже под нашим флагом. Но командные виды спорта в этом смысле движутся в эту сторону гораздо сложнее, и футбол — не исключение.

Инфантино достаточно адекватно относится к России, особенно на фоне глав некоторых других международных федераций, например, легкой атлетики и биатлона, которые сразу после последних решений МОК сказали, что не меняют в отношении нас позиций. Поэтому ФИФА будет подводить своих коллег к тому, что надо постепенно заканчивать историю с отстранением, тем более уже было сказано, что она не дала того результата, который изначально предполагался.

Но здесь надо убедить УЕФА, причем даже не лично его президента Чеферина, а многочисленных членов исполкома и конгресса. С ними пока основные сложности. Поэтому быстрого возвращения российского футбола на международную арену даже после решений МОК ждать не стоит", — сказал почетный президент РФС.

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