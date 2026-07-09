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Глава сената Франции о словах Амарильи про Мбаппе: «Расистские замечания недостойны любого политического лидера. Надеюсь, последует должное наказание»

Глава сената Франции Жерар Ларше призвал наказать парагвайского сенатора Селесту Амарилью, которая резко высказалась в адрес капитана «трехцветных» Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс‘’

Ларше сделал соответствующее заявление в письме в адрес председателя Сената Парагвая Басилио Нуньеса.

"Эти расистские и ксенофобские замечания позорят человека, который их сделал, и недостойны любого политического лидера. Надеюсь, за этим последует должное наказание.

Подобные заявления противоречат принципам и ценностям, которым, как мне известно, привержена Республика Парагвай. Они чужды традиции уважения и дружбы между нашими Сенатами, нашими странами и нашими народами, которую мы совместно стремимся укрепить", — написал Ларше.

«Черномазый кусок дерьма — было нормой». Амарилья вновь атакует Мбаппе.