Глава сената Франции о словах Амарильи про Мбаппе: «Расистские замечания недостойны любого политического лидера. Надеюсь, последует должное наказание»

Подобные заявления противоречат принципам и ценностям, которым, как мне известно, привержена Республика Парагвай. Они чужды традиции уважения и дружбы между нашими Сенатами, нашими странами и нашими народами, которую мы совместно стремимся укрепить", — написал Ларше.