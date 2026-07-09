Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
54.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

Неймар жаловался на отсутствие признания в сборной Бразилии. Окружение форварда еще до ЧМ заметило, что он устал от футбола (UOL)

Нападающий Неймар сетовал на недостаток признания за игру в сборной Бразилии в ходе карьеры.

Источник: Спортс‘’

34-летний футболист после вылета с ЧМ-2026 заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Как пишет UOL, еще до чемпионата мира люди из окружения игрока заметили, что он устал от мира футбола.

Одна из главных проблем — отношения с прессой. Неймар уже жаловался друзьям на отсутствие признания за выступления на протяжении 15 лет в сборной Бразилии.

Контракт Неймара и «Сантоса» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Окружение футболиста не исключает, что он может принять решение о завершении карьеры.

Неймар забил 80 голов и отдал 58 результативных передач в 130 матчах за сборную Бразилии. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.