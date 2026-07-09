Директор ВОЗ о словах Амарильи про Мбаппе: «Общественные деятели несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не оправдывать ее»

«Какой позор! Расизм — это не шутка, не черта характера и не оправдание, основанное на том, “откуда я родом”. Это нарушение основ человеческого достоинства, точка.
Общественные деятели, особенно избранные должностные лица, несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не оправдывать ее.
Мбаппе заслуживает извинений, как и все, кто подвергся нападкам такого характера. Человеческое достоинство для всех — это не лозунг. Это обязательство", — написал Гебрейесус.
«Черномазый кусок дерьма — было нормой». Амарилья вновь атакует Мбаппе.