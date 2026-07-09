Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
50.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

Директор ВОЗ о словах Амарильи про Мбаппе: «Общественные деятели несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не оправдывать ее»

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус осудил нападки парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс‘’

«Какой позор! Расизм — это не шутка, не черта характера и не оправдание, основанное на том, “откуда я родом”. Это нарушение основ человеческого достоинства, точка.

Общественные деятели, особенно избранные должностные лица, несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не оправдывать ее.

Мбаппе заслуживает извинений, как и все, кто подвергся нападкам такого характера. Человеческое достоинство для всех — это не лозунг. Это обязательство", — написал Гебрейесус.

«Черномазый кусок дерьма — было нормой». Амарилья вновь атакует Мбаппе.