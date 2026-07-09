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Клозе поговорил с Месси после того, как аргентинец побил его рекорд по голам на ЧМ: «Я играл со Скалони в “Лацио” — он организовал разговор. Лео сказал, что пришлет футболку с автог

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе рассказал, что созвонился с Лионелем Месси после того, как аргентинец побил его рекорд по голам на чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

Месси, отличившись 22 июля в матче ЧМ-2026 против Австрии (2:0), забил 17-й гол на чемпионатах мира, превзойдя рекорд Клозе.

Сейчас в активе аргентинца 21 гол. Француз Килиан Мбаппе также обогнал Клозе — в его активе 19 мячей.

«Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был моим партнером по команде в “Лацио” (с 2011 по 2013 год — Спортс»"). Мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал наш телефонный разговор с Месси.

Это было очень трогательно. Конечно, раньше мы пересекались на поле, и это всегда было приятно и уважительно.

Но этот звонок стал нашей первой настоящей беседой за то долгое время, что мы оба уже не играем друг против друга. Лионель сказал, что пришлет мне футболку со своим автографом", — сказал Мирослав Клозе.