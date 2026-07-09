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Нигматуллин не верит в Аргентину: «Эми Мартинес перестал выручать. Много проблем в обороне, защитникам не хватает игровой дисциплины. Франция более сбалансирована, без слабых мест»

Руслан Нигматуллин в преддверии ¼ финала ЧМ-2026 объяснил, почему считает главным фаворитом сборную Франции, а не Аргентины.

Источник: Спортс‘’

"По-прежнему считаю, что Аргентина не станет чемпионом мира. Многовато у нее проблем. Особенно в обороне, где защитникам не хватает игровой дисциплины.

Вдобавок Эмилиано Мартинес вдруг перестал выручать. Четыре года назад в Катаре он за уши тащил команду к титулу, а сейчас что-то сломалось. Если стартовые матчи с Алжиром и Австрией провел на ноль, то в трех следующих — с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом — пропустил пять мячей. Для сборной, претендующей на звание чемпиона мира — перебор.

Франция более сбалансированная команда, без слабых мест. Та же Аргентина сильно зависит от Месси, Англия — от Кейна, Норвегия — от Холанда. А вот у вице-чемпионов мира и без Мбаппе есть кому забивать. Дембеле, Олисе, Барколя и Дуэ могут любую оборону разорвать", — написал бывший вратарь сборной России.