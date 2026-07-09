Нигматуллин не верит в Аргентину: «Эми Мартинес перестал выручать. Много проблем в обороне, защитникам не хватает игровой дисциплины. Франция более сбалансирована, без слабых мест»

Вдобавок Эмилиано Мартинес вдруг перестал выручать. Четыре года назад в Катаре он за уши тащил команду к титулу, а сейчас что-то сломалось. Если стартовые матчи с Алжиром и Австрией провел на ноль, то в трех следующих — с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом — пропустил пять мячей. Для сборной, претендующей на звание чемпиона мира — перебор.