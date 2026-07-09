Фабио Капелло: «Месси — величайший. Сказывается возраст, он уже не тот Лео, который обыграет троих и забьет. Но он демонстрирует прекрасные вещи, у него непревзойденные навыки»

39-летний форвард сборной Аргентины является лучшим бомбардиром ЧМ-2026, забив 8 голов в 5 матчах.
— Месси — величайший из всех. Сейчас сказывается его возраст. Он обладает непревзойденными техническими навыками, одним словом — футбольным мастерством.
Он уже не тот Месси, который подхватывает мяч в атакующей зоне, обводит трех игроков и забивает.
Но он по-прежнему играет решающую роль, даже несмотря на то, что дважды не реализовал пенальти на турнире.
Мы всегда должны быть благодарны ему за все, что он сделал.
— Он идет после Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе?
— Один — это максимальная мощь, другой — абсолютная скорость в сочетании с техникой.
Месси по-прежнему демонстрирует прекрасные вещи, но он уже не может быть Месси в лучшей версии.
Но он заставил нас наслаждаться им и влюбляться в него, и в ключевые моменты, как, например, в матче с Египтом, он проявил себя, — сказал Фабио Капелло.