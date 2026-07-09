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Фабио Капелло: «Месси — величайший. Сказывается возраст, он уже не тот Лео, который обыграет троих и забьет. Но он демонстрирует прекрасные вещи, у него непревзойденные навыки»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло поделился мыслями относительно игры Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

39-летний форвард сборной Аргентины является лучшим бомбардиром ЧМ-2026, забив 8 голов в 5 матчах.

— Месси — величайший из всех. Сейчас сказывается его возраст. Он обладает непревзойденными техническими навыками, одним словом — футбольным мастерством.

Он уже не тот Месси, который подхватывает мяч в атакующей зоне, обводит трех игроков и забивает.

Но он по-прежнему играет решающую роль, даже несмотря на то, что дважды не реализовал пенальти на турнире.

Мы всегда должны быть благодарны ему за все, что он сделал.

— Он идет после Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе?

— Один — это максимальная мощь, другой — абсолютная скорость в сочетании с техникой.

Месси по-прежнему демонстрирует прекрасные вещи, но он уже не может быть Месси в лучшей версии.

Но он заставил нас наслаждаться им и влюбляться в него, и в ключевые моменты, как, например, в матче с Египтом, он проявил себя, — сказал Фабио Капелло.