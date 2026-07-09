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Радимов про IShowSpeed после камбэка Аргентины против Египта: «А где этот Спид? Он при 2:0 скакал! Куда он делся?»

Владислав Радимов высказался про стримера IShowSpeed после выхода сборной Аргентины в ¼ финала ЧМ-2026.

Аргентина обыграла Египет (3:2), отыгравшись с 0:2 в ⅛ финала ЧМ-2026.

Владислав Радимов: "Сева, а где твой этот Спид, про которого ты все кричал, что он самый популярный?

Он при 2:0 скакал! Куда он делся? Все?".

Севастиан Терлецкий: «Алехандро, а вы знаете IShowSpeed?».

Алехандро Домингес: «Да, знаю. Думаю, он плакал сейчас».

IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.