Радимов про IShowSpeed после камбэка Аргентины против Египта: «А где этот Спид? Он при 2:0 скакал! Куда он делся?»

Аргентина обыграла Египет (3:2), отыгравшись с 0:2 в ⅛ финала ЧМ-2026.
Владислав Радимов: "Сева, а где твой этот Спид, про которого ты все кричал, что он самый популярный?
Он при 2:0 скакал! Куда он делся? Все?".
Севастиан Терлецкий: «Алехандро, а вы знаете IShowSpeed?».
Алехандро Домингес: «Да, знаю. Думаю, он плакал сейчас».
IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.
Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.