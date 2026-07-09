Джоркаефф о Роналду: «Его будто бы бойкотировали партнеры. Все недостатки списывались на Криштиану, но Витинья, Бруну и другие должны брать ответственность»

Ему не отдавали мяч, не создавали условий для успешной игры. Ему больше 40 лет, он все время играет в одной манере. Чего вы ожидаете, что он изменится? Очень жаль. Либо вы его не берете, либо не выпускаете, но если он задействован, нужно убедиться, что команда играет на него.