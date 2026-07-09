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Данни о Португалии: «Сборная была способна выиграть ЧМ. Мартинес не сделал необходимые замены, из-за этого мы уступили Испании»

Бывший полузащитник сборной Португалии Данни высказался о вылете португальцев с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Конечно, я разочарован результатом сборной Португалии на чемпионате мира. У нас отличная команда, великолепные игроки, мы были способны выиграть ЧМ-2026. Но это футбол.

Думаю, главный тренер не сделал необходимые замены, из-за чего мы и проиграли в матче с Испанией«, — сказал экс-игрок “Зенита”.

Сборная Португалии уступила Испании (0:1) в матче ⅛ финала ЧМ-2026, встреча завершилась со счетом 1:0. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес сделал 5 замен во 2-м тайме. 41-летний Криштиану Роналду отыграл весь матч.

Позднее Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды.