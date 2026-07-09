Канди о смене пенальтиста сборной Аргентины: «Обсудить такой вариант точно стоит. Но для спасения своей жизни я бы выбрал Месси»

Капитан аргентинцев Лионель Месси дважды не сумел реализовать одиннадцатиметровый на ЧМ-2026. Канди ответил на вопрос, стоит ли отстранить 39-летнего форварда от исполнения пенальти.
"Не знаю, возможно ли это, но обсудить такой вариант точно стоит.
Он не реализовал четыре удара, два — на этом турнире. Статистика не врет, верно?" — сказал Канди.
Однако сразу после англичанин высказался о Лионеле в ином ключе.
«Когда на кону стоит все — например, в финале чемпионата мира, — ты ведь не скажешь ему “нет”, правда?
Если бы мне нужно было выбрать человека, который спас бы мне жизнь… Я бы выбрал Месси.
Что бы со мной ни случилось — даже если бы Месси промахнулся, — пришлось бы просто развести руками: ну что ж, бывает", — сказал Канди.