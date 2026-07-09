Лебеф о Месси: «Бить пенальти решает он сам, не Скалони. Я бил в “Челси” 5,5 лет, хотел тренер этого или нет. Игроки договаривались перед матчем — все зависит от ощущения»

— Роберто Мартинеса критиковали за то, что он слишком полагается на Криштиану Роналду. Следует ли критиковать Скалони за то, что Месси продолжает бить пенальти, несмотря на плохую статистику? — Хороший вопрос, но, когда Месси берет мяч, кто скажет: «О, нет, нет, ты не будешь бить!» Эти ситуации нельзя сравнивать, это совершенно разные вещи. Это одно определенное действие — удар с пенальти. Зависит не от Скалони, игрок решает, что он будет бить. — Я думал, это решение тренера. — Нет, нет, В мое время никто не говорил: «Франк, ты будешь бить». Или: «Ты не будешь бить». Никогда. Я перешел в «Челси», где пенальтистом был Деннис Уайз. Я брал мяч и бил — и так пять с половиной лет, хотел этого тренер или нет. Перед матчем вы решаете, кто бьет. — Погодите, погодите, так кто решает, кому бить? — Я решаю. Когда тренер спрашивает, я говорю, что буду бить. Он спрашивает: «Кто хочет бить?» Ну после того, как я 30 раз забил, они перестают спрашивать. А в сборной это были Зинедин Зидан и Юрий Джоркаефф, а затем Лоран Блан. А если я играл, то был третьим. Но мы договаривались об этом, и тренеру ничего не надо было говорить. «Нет, все меняем, будет бить он». Это невозможно, это так не работает. Это зависит от ощущения. Думаю, когда Месси берет мяч, он чувствует, что может забить. Ты ничего ему не скажешь, — заявил Лебеф.